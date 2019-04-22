Üniversite Öğrencilerinden Çocuklara 23 Nisan Bayramı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencileri, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Hastanede tedavileri devam etmekte olan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan öğrenciler, hastanenin çeşitli yerlerinde 23 Nisan eğlenceleri düzenledi. Hastane çevresini bayrak ve balonlarla süsleyen üniversiteli öğrenciler, palyaço ve çeşitli masal kahramanlarının kostümlerini giyerek çocukları eğlendirdi. HKÜ öğrencileri tarafından çocuklara eğlenceli makyajlar yapılırken bir yandan da çeşitli çocuk oyunları, resim çizme ve boyama yaptırıldı. Festival havasında geçen etkinlikte, küçük çocuk şarkılarının yer aldığı mini konserler verildi. Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetle karşıladığı etkinlik, herkesin neşe dolu bir gün geçirmesini sağladı.

"Çocuklara gönüllerince bir bayram"

Etkinliğin yürütücüsü olan HKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Çiğdem, "Hem eğlendik Hem eğlendirdik" diyerek, emeği geçen HKÜ Öğr. Gör. Selver GÜLER, Arş. Gör. Adnan Batuhan Coşkun ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi üçüncü sınıf duyarlı öğrencilerine teşekkürlerini sundu. Etkinlik ile ilgili düşüncelerini dile getiren HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Ortabağ ise artık gelenekselleşen 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin gönülden verdiği destek sayesinde, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde halen yatmakta olan çocukların gönüllerince bir bayram geçirdiğini söyledi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA