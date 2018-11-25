Üniversite Öğrencilerinden Çocuk Hakları Sergisi

Düzce Üniversitesi öğrencileri, "Çocuk Hakları" konulu sergi açtı.

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Toplumsal Değişim Topluluğu öğrencileri, çocuk hakları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve bu hakları korumak için bu konuda, Spor Sokak'ta fotoğraf ve metinlerden oluşan sergi düzenledi.

Topluluk üyeleri sergiyi gezen miniklerle boyama etkinliği de yaptı.

"Çocukların da hakları var"

Topluluk Başkanı Betül Turan, yaptığı açıklamada, etkinlikleriyle Dünya Çocuk Hakları Günü için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, çocuk haklarına dikkat çektiklerini ve sergilerinin ilgi gördüğünü söyledi.

"Çocuktur, lafı dinlenmez" tabirinin yanlış olduğunu da dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Burada çocukların da hakları olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Çocukların, barınma, sağlık, eğitim gibi haklara ulaşmasında yaşanan engellerin ortadan kaldırma yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz."