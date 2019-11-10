10.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:38

Üniversite öğrencilerinden çevre temizliği

Hafta sonu tatillerinde Eymir Gölü'nü temizlediler

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi öğrencileri eşine az rastlanır bir etkinliğe daha imza attı. Üniversitelerde sınav haftasının yaklaşmasına rağmen Çankaya Belediyesi'yle ortak bir çalışma yürüten üniversite öğrencileri, Eymir Gölü ve çevresinde çevre temizliği yaptı.

Tüm hafta boyunca okudukları bölümlerle ilgili derslere giren ve hafta sonu tatilinde de çevre temizliği yapan Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ellerine aldıkları büyük boy çöp torbalarıyla Eymir Gölü ve çevresini temizlediler. Ara sınavların yaklaşmasına rağmen etkinliğe katılım sağlayan 25 kişilik öğrenci grubu Çankaya Belediyesi'nde görevli bulunan ekiplerle birlikte el ele vererek; kırık cam parçaları, metal şişe artıkları, izmarit, boş mermi kovanı, kişisel ürünler toplayarak çevreyi temizlediler.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik öğrencisi ve Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Topluluğunun Başkanı Ceyda Çukur, Eymir Gölü ve çevresinde düzenlenen temizlik çalışmasına 25 gönüllü arkadaşıyla birlikte katıldıklarını söyledi. Bu temizliği az kişiyle de başarabildiklerini göstermek adına kontenjan belirlediklerini ifadelerine ekleyen Çukur, etkinliğin keyifli bir şekilde geçtiğini aktardı. Üniversitelerde sınav haftasının başlayacak olmasına rağmen doğanın temizliğine zaman ayrılması gerektiğini söyleyen Çukur, "Her şey sınavlar değil, derslerimize tabii ki çalışıyoruz. Ama sağlıklı bir çevrede yaşamak için bunları da yapmamız gerekiyor. Sadece derslerle olabilecek bir şey değil. Çok ilgi çekiyor, ama kayıt alırken bazen zorlanıyoruz. Çünkü insanlar hafta sonunu daha eğlenceli şeyler yaparak geçirmeyi istiyorlar. Ona rağmen güzel bir kitle yakaladık ve verimli geçiyor etkinliğiniz. Şu ana kadar 10 çöp torbası doldurabildik. Bize çöp torbası konusunda Çankaya Belediyesi destek oluyor. Aynı zamanda bizimle birlikte çalışıyorlar bu da bize güç veriyor. Yoldan geçen araçlar da bize selam veriyor, direksiyonu bırakıp alkışlayanlar oldu bu da bize motivasyon sağladı. 'Sağlıklı bir yaşam için temiz çevre' diyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Mermi buldum"

Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi öğrencisi ve Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Topluluğunun Başkan Yardımcısı Necdet Özer, "Bizim sloganımız 'Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Bir Çevre' bunun için Eymir Gölü ve çevresini temizleyerek hem toplumun yararına hem kendimizin bilinçlenmesi adına etkinlik yapıyoruz. Çankaya Belediyesi'nden bir istekte bulunduk bunun karşılığında bizim; eldiven, çöp torbası gibi gereksinimlerimizi karşıladılar, ulaşımımızı sağladılar. Bu etkinlik sabah 11 civarında başladı öğleden sonra 13.30'a kadar devam edecek. Tamamen gönüllü bir etkinlik. Bu temizliği yaparak temiz bir çevreye ulaşmaya sağlıyoruz. Çöp topladığımız sırada kırık cam şişeler buluyoruz. Az önce de mermi buldum. Kötü bir durum elbette. Bu bölge boş olduğu için insanlar buraya gelip havaya ateş edebiliyorlar" dedi.



"Kirletme temizle"

Haluk Levent önderliğinde kurulan AHBAP iyilik harekatı olarak Eymir Gölü ve çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldığını söyleyen AHBAP Hacettepe Üniversitesi Temsilcisi Bilge Palalı, AHBAP'a ait 'Kirletme Temizle' sloganının yer aldığı mavi çöp torbalarıyla çevre temizliğini gerçekleştirdi. Eymir Gölü yolu üzerinde temizlik çalışmalarını yaptıkları sırada yoldan geçen vatandaşların kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Palalı, yol üzerine çöp kovaları koyulması gerektiğini aktardı. Palalı, "Biz bu etkinliğe 'Kirletme Temizle' diyerek başladık. Etkinliğimiz Türkiye genelinde düzenlenen organizasyonlarla devam ediyor. Biz de Hacettepe Üniversitesi bünyesinde katılım sağladık. AHBAP Ankara'da bize bu konuda destekçi oluyor. Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz bu konuda da yoldan geçen insanların dikkatlerini çekmek çok güzel bir şey. Biz üniversiteli öğrenciler olarak bu işi başarabiliyorsak herkesin yapabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Çevrede genellikle kırık cam şişeleri olduğunu belirten Palalı, çevrede yaşayan hayvanların unutulmaması gerektiğini de hatırlattı.

Kaynak: İHA