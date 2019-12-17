Üniversite öğrencilerinden ABD Senatosu'nun kararına tepki

17.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:09

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesindeki kulüplerde yer alan üniversite öğrencileri, ABD Senatosu tarafından kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarısını protesto etti.



Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde gerçekleşen eyleme katılan öğrenciler, ABD Senatosu'nun kararına tepki gösterdi. 'Soykırım yapmadık vatan savunduk', 'Bir Talat gider bin Talat yetişir' yazılı pankartlar açan öğrenciler, tepkilerini dile getirdi. Kulüp adına basın mensuplarına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emircan Fırıncı, ABD'nin kararını tanımadıklarını söyledi. Fırıncı, "Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu sözde Ermeni soykırımı tasarısını onayladı. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı ve Doğu Akdeniz'de verilen mücadele emperyalizme ve taşeronlarına bir tokat niteliğindedir. Türkiye ne zaman emperyalizme bir tokat atsa ABD küstahça kararlar alıyor ve kendisini dünyanın jandarması sanıyor. ABD Senatosu'nun böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Bizler Türk gençliği olarak bu kararı tanımıyoruz. 1915 olayları ve Kurtuluş Savaşımız soykırım olarak kabul edilemez. Tarihsel gerçekler bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Tarihçilerin bu konudaki çalışmaları ortadadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de konuyla ilgili kararı mevcuttur. Kurtuluş Savaşımız başından sonuna haklı ve meşru bir mücadeledir. Mustafa Kemalleri, Talat Paşaları, Kurtuluş Savaşımızı ve Türk milletini katliamcı ilan edemezler. ABD'nin bu hukuksuz ve küstahça kararı yok hükmündedir. Alınan karar, Türkiye'nin terörle mücadelesine yöneliktir. Buradan hep birlikte emperyalizme ve onun işbirlikçi terör örgütlerine tokat atan kahraman polisimize ve Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz" diye konuştu.



Basın açıklamasının ardından öğrenciler olaysız bir şekilde dağıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA