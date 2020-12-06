Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:14
Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve 1olmakiçin1ilerivar Hareketi Gönüllülerinden oluşan öğrenci grubu sokağa çıkma kısıtlamasında, öğrenci ve hayırseverler aracılığıyla toplanan gıda, hijyen kolileri ile kışlık yakacak kömürleri ihtiyaç sahibi, kimsesiz kadınlara ve yaşlılara dağıttı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve 1olmakiçin1ilerivar Hareketi Gönüllülerinden oluşan öğrenci grubu sokağa çıkma kısıtlamasında, öğrenci ve hayırseverler aracılığıyla toplanan gıda, hijyen kolileri ile kışlık yakacak kömürleri ihtiyaç sahibi, kimsesiz kadınlara ve yaşlılara dağıttı.

Şiddet gören, eşi vefat etmiş, eşinden ayrılmış olarak hayata tutunmaya çalışan kadın ve yaşlılardan oluşan 700'den fazla adrese ihtiyaç durumlarına göre, gıda, hijyen kolisi, çocuk giyim eşyaları, bot ve kışlık kömür dağıtımı sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonlarında, Gaziantep Valiliği izniyle Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle direk olarak belirlenen adreslere teslim edilerek gerçekleşiyor.

İyilik yapmak bulaşıcı

İyilik yapmanın bulaşıcı olduğunu söyleyen öğrenciler, yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdikleri yardım organizasyonlarında bu yıl Gaziantep Üniversitesi ve hayırseverlerin büyük desteğiyle çok daha güçlü ve verimli şekilde çalıştıklarını söyledi. Öğrenciler, destekleri için Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Anlamlı mesaj

Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 86. Yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nde böyle bir organizasyonun çok daha anlamlı olduğunu söyleyen öğrenciler şu ifadelerde bulundu:

"Gönlümüz ister ki, toplumumuzda hiç muhtaç kadın olmasın. Ama madem zulme uğrayan, temel yaşam ihtiyaçlarını bile karşılayamayan kadınlar var, onlara elimiz, gönlümüz, ruhumuz ve yüreğimiz yettikçe destek olmak Türk Genci olmanın ve insan olmanın gerekliliğidir. Eğitim hayatı ardından iyi bir hayat elde etmekten daha kıymetli olan şeyin iyi insan olmak olduğunu gençken kavrayamayanlar daha sonra bu ruhu yaşamaya, yaşatmaya fırsat bulamayabilirler. Öğrencilik hayatımızda bize bu yolu açan '1 olma, birlik olma' ruhunu aşılayan Zaim Başaslan hocamıza bu yüzden çok teşekkür ediyoruz." - GAZİANTEP

Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı
Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı
Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı
Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı
'İyilik Timi' ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor
'İyilik Timi' ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor
İyilik Hareketi yardımlarına devam ediyor
İyilik Hareketi yardımlarına devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Acun Ilıcalı Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Sinan Gümüş Burak Yılmaz Yılmaz Vural Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 12:20:22. #1.15#
title