Üniversite öğrencileri, yaptıkları yuvalarla kuşları soğuktan koruyor

10.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:12

Ağrı'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan kız öğrenciler, kuşların çetin kış mevsiminde üşümemesi için kendi imkanlarıyla yuva yaptı.

Hava sıcaklığının kış mevsiminde sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte dondurucu soğuklar başlamadan kolları sıvayan öğrenciler, topladıkları tahtaları kuşlar için yuvaya dönüştürdü.

Büyük emeklerle hazırladıkları 40'ın üzerinde yuvayı ellerine aldıkları boyalarla rengarenk boyayan öğrenciler, daha sonra el emeği göz nuru hazırladıkları minik evleri, kuşların kışı sıcak geçirmesi için ağaçlara astı.

Öğrencilerden Şilan Kızılçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da kışların çok sert geçtiğini ve insanların yanı sıra yaban hayatında soğuklardan etkilendiğini söyledi.

"Biz nasıl üşüyorsak, kuşlar da üşüyor"

Geçen yıl başka öğrencilerin bu projeyi başlattığını ve kendilerininde bunu devam ettirmek istediğini anlatan Kızılçak, şöyle konuştu:

"Kışın burası çok soğuk oluyor. Biz de kuşlar için ev yaptık. Yaptığımız evleri boyadık. Bizler nasıl üşüyorsak, kuşlar da aynı şekilde üşüyecekler. Yaptığımız çalışmanın güzel olduğunu düşünüyorum ve inşallah kuşlar gelir. Bu evler sayesinde kuşlar sıcak bir yuvaya sahip oldular."

"Hayvanlar soğukta çok zor durumda kalıyor"

Öğrencilerden Meryem Topuz da Mardinli olduğunu ve Ağrı'da kışların çok soğuk geçtiğini hatırlattı.

Kuşları soğuklardan korumak için yuva yaptıklarını belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan insanlar buranın ne kadar soğuk olduğunu anlayamazlar. Bu kadar soğuk olduğunu tahmin etmemiştim. Bizi geçtim, soğukta hayvanlar çok zor durumdalar. İnanılmaz derecede zorluk yaşıyorlar. İnsanlar da saç ve kirpik donmaları oluyor. Çok şaşırdığım şeyler, daha önce hiç yaşamamıştım. 40'tan fazla kuş evi yaptık. İnsanlar üşüyor, hayvanlarda üşüyor. Biz de empati yaptık."

Topuz, insanların hayvanların yaşam alanına müdahale etmemesini ve merhametli yaklaşmasını istedi.

Kaynak: AA