27.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:08

Üniversite öğrencileri vicdanlarını iyilikle besledi

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri sosyal medya üzerinden hazırladıkları proje ile bir köy okulundaki tüm öğrencilere bot aldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de üniversite öğrencilerinin sosyal medyada organize ettiği proje ile köy okulundaki tüm öğrencilere kış mevsimi öncesinde bot alındı, anne ve babası olmayanlara ise hem bot hem mont alındı.

Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2. sınıf öğrencileri daha önce defalarca yaptıkları sosyal hayata dokunan projelerine devam ediyor.

"Vicdanın besin kaynağı iyiliktir" sloganıyla yola çıkan öğrenciler kış mevsimi öncesinde minik ayakları üşümesin diye köy okullarında okuyan öğrencilere bot almak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Birkaç ay içerisinde çığ gibi büyüyen kampanyaya Türkiye'nin dört bir tarafından destek yağarken, okuldaki öğrencilere bot almak için başlanan projede ayrıca anne ve babası olmayan öğrencilere de kışlık mont alacak duruma gelindi.

Projeyi hazırladıktan sonra ilgili kurumlarla görüşerek okul tespiti yapan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü ikinci öğretim 2.sınıf öğrencileri, ArzularKabaköy beldesinde taşıma merkezi olan ve civar köylerden öğrencilerin geldiği Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulunu seçti.

Okuldaki 129 öğrencinin tamamına direk fabrikadan botları alan öğrenciler okula getirdikleri kolileri de kendileri taşıyarak okul yönetiminin eşliğinde botları öğrencilere dağıttı. Okulda okuyan anne ve babası olmayan 20 öğrenciye de botun yanında mont alan üniversite öğrencileri iyilik yapmanın verdiği hazla okuldan ayrıldı.

Proje koordinatörü İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ikinci öğretim 2.sınıf öğrencisi Rahman Bilgin, yaptıkları projenin ufak gözükebileceğini fakat insanları mutlu etme adına çok büyük bir adım olduğunu düşündüğünü belirterek, "Bugün bu botları alan çocukların bu gece mutluluktan uyuyamayacağını düşünüyorum. Bu konuda bize önderlik yapan Altan Topaloğlu'na bize verdiği ilham için teşekkür ediyoruz" dedi.

Okuldaki hocalarının "İyilik yapmayan bir vicdanın yok olup gideceğini, vicdanın besin kaynağının iyilik olduğunu" kendilerine öğrettiğini dile getiren Bilgin, kendilerinin de bunu gelecek nesillere iletmek adına bu tür projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Aynı bölüm öğrencisi Derya Ömür ise "Küçük ayaklarla geleceğe" adlı sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını ve bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediklerini belirterek, "Çığ gibi büyüdü. Türkiye'nin dört bir tarafından çağrımıza kulak verildi. Beklentimizin çok üzerine çıktık. Bu bizi çok mutlu etti. Vicdanın temel kaynağı iyiliktir. Bu projelerin devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ömür, "Sosyal medyada kendi hesaplarımızda projemizi paylaştık ve projemizi görenler destek olmak istedi. Biz 129 bot alamayız diye düşünürken yardımseverlerin destekleriyle projemiz büyüdü. Şimdi de okulda anne ve babası olmayan 20 öğrencinin olduğunu öğrendik ve o öğrencilerimize de pozitif ayrımcılık yaparak mont yardımı yapacağız. Projeye destek veren herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA