Üniversite öğrencileri uygulama derslerinde hazırladıkları yemekleri öğrencilere ikram etti

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri, uygulama dersinde hazırladıkları yemekleri okulda öğrenim gören öğrencilere ikram ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrencilerin yemek uygulama derslerinde kullanılmak üzere Trakya Birlik tarafından yağ hibe edildi.

Uygulama dersleri kapsamında yemek pişiren öğrenciler arkadaşlarına pilav ikramında bulundu.

Etkinliğe, Okul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Sezgin, akademik ve idari personel de katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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