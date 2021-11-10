Üniversite öğrencileri Türkiye'nin doğusundaki Gökkuşağı Tepeleri ile tanıştı

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin en doğusunda yer alan Gökkuşağı Tepeleri, doğal yapısı ve rengarenk görüntüsüyle yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Iğdır'a bağlı Tuzluca ilçesinin batısında bulunan binlerce dönümlük arazideki tepeler, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Bölgenin toprak yapısının yanı sıra tuz madeninin de renk kattığı tepeleri, ününün son zamanlarda sosyal medya üzerinden yayılmasıyla çok sayıda doğa sporcusu ve doğa fotoğrafçısı ziyaret ediyor.

Iğdır Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalan 130 kız öğrenci de Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında Gökkuşağı Tepeleri ile tanıştı.

İlk kez gezdikleri bölgeyi çok beğenen öğrenciler, burada çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına da katkı sağladı.

"Bu kadarını tahmin etmemiştim"

Sağlık yönetimi bölümü 2. sınıf öğrencisi Minenur Zehra Yıldız, AA muhabirine, proje dahilinde çıktıkları tepelerin manzarasına hayran kaldığını söyledi.

Herkesi bölgeyi gelip görmeye davet eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Buranın manzarası çok güzel, gelecek ziyaretçilerin kesinlikle hayran olacağı bir yer. Buraya ilk geldiğimizde, boş çölü çağrıştıran bir arazi olacağını düşündük. Sonra manzarayla karşılaştım ve bu kadarını tahmin etmemiştim. İlk tırmanışa geçtiğimizde biraz zorluk çektik fakat manzarayla karşılaştığımızda bütün emeğimize değdi. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim."

İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Songül Ilgar da geziyi organize eden Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, "Çok zorlu ve çok güzel bir süreçti. Tepelere tırmanırken sigara içmemenin faydalarını nefes alırken zorlanmadığım için gördüm. Güzel bir etkinlikti, hepimiz memnunun kaldık." diye konuştu.