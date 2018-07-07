Üniversite Öğrencileri Tredaş'ta Staja Başladı

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 26 öğrenci Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) bünyesinde staj programına dahil oldu.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, IC İçtaş Enerji öncülüğünde yürütülen "Uyumlu Eşitlik Güçlendirir" Projesi kapsamında, "Staj senin kariyer senin" sloganıyla başlatılan stajyer programı, Trakya Bölgesi ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden ilgi gördü.

Staj tercihlerini TREDAŞ'tan yana kullanan 26 öğrenci, TREDAŞ bünyesindeki staj programına katıldı.

Program kapsamında öğrencilere ilk olarak TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde oryantasyon eğitimi verildi.

Eğitimde, IC İçtaş Enerji tanıtılarak TREDAŞ yapılanması, faaliyet konuları ve sunulan kariyer imkanları anlatıldı. İş hayatına adım atacak olan öğrencilere, özgeçmiş hazırlama ve mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca kurumsal kültür, kurumsal yazışma dili, şirketlerde kullanılan ERP ve Office programları ile iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı.