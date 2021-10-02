Üniversite öğrencileri

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, topraksız tarım teknolojisinde insan faktörünü de sınırlayacak sistem geliştirdi.

SÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğrencileri "Yeni Nesil Akıllı Tarım Sistemi" adını verdikleri sistem geliştirdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 finalinde, "Genç Makers Takımı" olarak yer alan öğrencilerin çalışması "Tarım Teknolojileri" kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Genç Makers Takımı'nı kuran ziraat fakültesi öğrencisi Muhammet Celalettin Özer, takım üyesi Sedat Demircialan ve danışman Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, topraksız tarım uygulaması kapsamında hızlı ve maliyeti düşük üretim amacıyla çalışmalara başladı.

Topraksız tarım yöntemiyle planlanan sistemde, otomasyon ve robotik teknolojiler dahil edildi.

Az kaynakla kaliteli ürün yetiştirilmesine imkan sağlayan sistemin prototipinde, görüntü işleme ve yapay zeka sayesinde bitkiyi en iyi koşulda ve yüksek verimde yetişiyor.

Bitkinin gelişimindeki verileri işleyip gerekli müdahalelere olanak sağlayan sistem, ürün için uygun ortamı ve değerleri de hazırlayarak rekolteyi artırıyor.

Bitkinin gelişimi kamerayla takip ediliyor

Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, AA muhabirine, TEKNOFEST 2021'de SÜ'yü, ziraat fakültesini ve bölümlerini en iyi şekilde temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Şeflek, geliştirdikleri sistemin yeni nesil topraksız tarım sistemi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sistem su içinde bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini ve suyun 'pH' seviyesini istenilen düzeyde otomatik olarak ayarlayan bir düzenekten oluşuyor. Led sistemiyle bitkinin duyduğu ışık ihtiyacını karşıladık. Sistemimizin üzerine yerleştirdiğimiz robot kol da görüntü işleme teknikleriyle çalışan bir sistem. Bunu bir demo olarak tasarladık ama ilerleyen süreçte bu kamera sisteminin hasat işlemlerinde ya da bitkilerin hastalıklarının tespit edilmesi gibi işlemlerde de kullanılmasını düşünüyoruz."

TEKNOFEST 2021'in finalinde yer alarak üçüncülüğü elde ettiklerini anımsatan Şeflek, TEKNOFEST'te tarım alanında üretilen güzel çalışmalarla karşılaştıklarını anlattı.

Her mevsimde ve koşulda üretim hedefleniyor

Takım Kaptanı SÜ öğrencisi Muhammet Celalettin Özer ise projelerinin diğer topraksız tarım sistemlerinden bazı farklılıklar taşıdığını ifade etti.

Yeni nesil tarım yöntemi oluşturmak istediklerini anlatan Özer, "Sensörlerin yanında bitkinin sağlık durumunu incelemek için görüntü işleme tekniklerini kullandık. Görüntü işlemeyle de bitkinin kök gelişimi, yaprakta bir patolojik bir sıkıntı var mı, bunları tespit ediyoruz. Direkt sofraya koyulabilecek doğal ilaçsız bir ürün yetiştiriyoruz. Temiz bir ürün sunmak için robotik kol ünitesi oluşturduk. İleride ekim, dikim ve hasat işlemlerinde de bu sistem kullanılabilecek." diye konuştu.

Özer, her şartta gıda üretebilmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Depremin olduğu bir bölgede, askeri bir alanda veya toprağın elverişli olmadığı bölgelerde iklime bağlı kalmaksızın ürün yetiştirme fikriyle bu yola çıktık. Milli savunma ne kadar önemliyse toprağımız da bizler için o kadar önemli. Ürünümüz ilerleyen aşamalarda bir konteynere adapte edilerek, kutuplarda ya da çöllerde de taze üretimin mümkün olabileceğini hedefliyoruz. Örneğin bir çölde taze marullar yetiştirebiliriz. Hem kullanıcıya taze üründe bir çözüm oluyor hem de diğerlerine oranla daha ucuz bir tüketim planı oluşturuyoruz."

Projelerinin TEKNOFEST'te çok ilgi gördüğünü paylaşan Özer, ilerleyen süreçlerde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar için daha çok takım arkadaşına ihtiyaç duyduklarını ve ilgilenenleri takıma beklediklerini sözlerine ekledi.