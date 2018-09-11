Üniversite Öğrencileri Terör Konusunda Bilgilendirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında, kayıtlar için Samsun'a gelen üniversite öğrencilerine, başta terör olmak üzere çeşitli konularda bilgi verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi'ne 2018-2019 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler, TEM Şubesi standında misafir edildi.

Ekipler, kente ilk kez gelen şehre yabancı ve istismara açık öğrencilerin terör örgütlerinin ağına düşmemesi ve polisin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek için broşür dağıtarak, bilgilendirme faaliyetinde bulundu.