Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Aksaray'da üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluoluşturdu.
12.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:20
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Aksaray'da üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluoluşturdu.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu