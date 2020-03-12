Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
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İbrahim Kalın, Yozgat, Güncel

Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Yozgat'ta üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu.

12.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:15
Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Yozgat'ta üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu.

Memleketine gitmek için otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşurken bilet bulabilen öğrenciler sevinirken, bulamayanlar ise bir gün sonrayı bekleyecek.

Öğrencilerden bazıları okulların tatil olmasına sevinirken, bazıları da sınavların ileri bir tarihe ertelenmesinden üzgün olduğu belirtti.

Balıkesir'e gidecek olan tıp fakültesi öğrencisi Cansu İvik, "Üniversitenin tatil olması bir yönden iyi oldu, diğer taraftan ise okulun uzayacağından dolayı yaz tatilimiz kısalmış olacak. İnşallah koronavirüs yayılmasın da benim tatilim olmasa da olur." dedi.

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Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: AA

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Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

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