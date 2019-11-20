Üniversite öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nde ders işledi
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Üniversite öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nde ders işledi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nda ders işledi.

20.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:18
Üniversite öğrencileri Tarsus Ticaret Borsası'nde ders işledi

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü öğrencileri Ticaret Borsası'nda ders işledi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Davran ve Doç. Dr. Burhan Özalp eşliğinde işlenen derste öğrencilere borsanın tarımsal örgütlenme içerisindeki yeri hakkında bilgi verildi.

Dersin ardından öğrenciler borsa binasını gezdi.

Kaynak: AA
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