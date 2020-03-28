Üniversite öğrencileri sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Gaziantep Üniversitesi, Güncel

Üniversite öğrencileri sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılıyor

GAZİANTEP'te bir grup üniversite öğrencisi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

28.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:48
Üniversite öğrencileri sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılıyor

GAZİANTEP'te bir grup üniversite öğrencisi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Sosyal desteğin öncülüğünü yapan Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden Zaim Başaslan, "Ülkemiz hangi zor durumda olursa olsun, o zor durumun içinden çıkaracağı gençlere ihtiyacı var" dedi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının önüne geçmek ve risk grubu yüksek kişileri korumak adına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi. Yaş sınırlamasında bulunan vatandaşların sokağa çıkamaması üzerine Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden Zaim Başaslan öncülüğünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, 65 yaş üstündekilerin ihtiyaçlarını öğrendikten sonra kendi bütçelerinden market alışverişi yaparak evlerine teslim etmeye başladı. Öğrenciler yasağın ardından yaşlılara verdikleri desteklerle maddi durumu kötü olan çok sayıda ailenin ihtiyaçlarını da karşıladı.

'ZOR DUKRUMDAN ÇIKACAĞIMIZ GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR'Yaş sınırlamasında bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenerek kendi imkanlarıyla karşıladıklarını ifade eden Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Zaim Başaslan, "Ülkemiz hangi zor durumda olursa olsun, o zor durumun içinden çıkaracağı gençlere ihtiyacı var. Bizim sadece işimize gidip, okula gidip, para kazanmanın dışında misyonlarımız var. Bundan dolayı koronavirüs nedeniyle zor durumda olan yaşlılarımızın yardımına koşmak istedik. Var olan erzağımızın yanı sıra yaşlılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda market alışverişlerini karşılayarak evlerine bırakıyoruz" dedi.

İhtiyaçları karşılanan yaşlılar ise öğrencilere teşekkür etti.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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