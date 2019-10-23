Üniversite öğrencileri Sinop'a "kan" veriyor

23.10.2019 13:02

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, kentte en çok öğrencilerin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Coşkuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kan alma birimine günlük ortalama 46 ünite kan bağışında bulunulduğunu bunda öğrencilerin payının büyük olduğunu söyledi.

Sinop Üniversitesindeki bazı öğrencilerin dersleri kapsamında gönüllü olarak çalışıp hem bağış topladığını hem de kan bağışında bulunduğunu ifade eden Coşkuner, "Gönüllü öğrenciler, telefonla ve sosyal medya hesaplarından arkadaşlarını arayarak 'Ben şu an kan bağışında bulunuyorum, Sen de kan bağışında bulunur musun?' diye çağrıda bulunuyor. Bu konuda öğrenciler duyarlı olmasaydı, Sinop'ta ciddi bir kan sıkıntısı yaşardık." dedi.

Coşkuner, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığı tüm vatandaşlardan beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sinopluların da kan vermeleri konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Bağışçı yoksa kan da yok. Dolayısıyla devlet hastanesinde yatan hastaların kan ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekebiliriz. Öğrencilerin okula gelmesiyle birlikte bu rakam şu anda 25 ünitenin altına düşmüyor. Geçen hafta günlük kan alma birimimizde 46 ünite kan bağışıyla günlük anlamda rekor kırdık. Yıllık istatistik anlamda günlük ortalama 16 ünite kan bağışı yapılırken, öğrencilerin kan vermesiyle birlikte bu rakam şu anda ortalama yıllık bazda 19 üniteyi buldu."

Kaynak: AA