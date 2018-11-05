Üniversite Öğrencileri Şehitler İçin Fidan Dikti

Muş'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, KYK Ormanlarına şehitler adına bin 564 fidan dikti.

Güzeltepe Kayak Merkezi alanına getirilen fidanları alan öğrenciler, fidanlarını burada toprakla buluşturdu.

Her fidana bir şehidin adını veren öğrenciler, şehitlerin adını da fidanların üzerine astı.

Konuyla ilgili açıklama yapan KYK Muş İl Müdürü Emrullah Güler, katılımın yüksek olması kendilerini sevindirdiğini ve öğrencilerin bin 564 fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.

KYK Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasındaki protokol gereği Muş'ta da eş zamanlı olarak fidan dikildiğini belirten Güler, şöyle konuştu:

"Her öğrencimiz için bir fidan' sloganıyla 1564 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yine aynı zamanda bütün şehitlerimiz adına fidanlar diktik. Öğrencilerimizdeki hassasiyeti katılımdaki yüksekliğini gördükçe bu bize hem ümit veriyor hem de bizi onurlandırıyor. Nitekim bölgemizde fazlaca ormanlık alan yok, yeşillik anlamında zayıf bir bölge var. Öğrencilerimiz fidan dikerken çok mutlular ve kendileriyle de gurur duyuyorlar. Nitekim isimliklerini de diktikleri fidanların üzerine asıyorlar ve kendileri için hatıra olarak kalıyor."

Öğrenciler ise, diktikleri fidanların kendilerine şehitleri hatırlatacağını ve her gün gelip fidanları sulayacaklarını söyledi.