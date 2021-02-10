Üniversite öğrencileri sayesinde hasta ve bitkin yavru köpek bakıma alındı
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Üniversite öğrencileri sayesinde hasta ve bitkin yavru köpek bakıma alındı

10.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:31

Edirne'de üniversite öğrencilerinin yol kenarında fark ettiği bitkin haldeki yavru köpek, barınağa götürüldü.

Edirne'de üniversite öğrencilerinin yol kenarında fark ettiği bitkin haldeki yavru köpek, barınağa götürüldü.

Karaağaç Mahallesi'nde yürüyüş yapan Trakya Üniversitesi öğrencileri, Lozan Caddesi'nde bitkin halde bir yavru köpek gördü.

Köpeği beslemek için mama satın alan öğrenciler, daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri de bitkin haldeki köpeği almaları için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ile iletişime geçti.

Caddeye gelen ekipler, yavru köpeği yakalayarak barınağa götürdü.

Öğrencilerden Yeşim Kösem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüş yaparken gördükleri yavru köpeğin durumuna duyarsız kalamadıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesinde eksiklik olduğunu ileri süren Kösem, "Her seferinde arıyoruz ama hiç kimse ilgilenmiyor, gerekli kişiler işlerini layığı ile yaparsa çok seviniriz. İnsanlar yeterince duyarlı. Öğrenciler çok duyarlı. Gerekli insanlar da duyarlı olurlarsa çok seviniriz." dedi.

Gizem Altun da yavru köpeğe mama verdiklerini ancak hasta olduğu için yiyemediğini mama verirken başka bir yavrunun da telef olmuş halini gördüklerini belirtti.

Üniversite öğrencileri sayesinde hasta ve bitkin yavru köpek bakıma alındı
Üniversite öğrencileri sayesinde hasta ve bitkin yavru köpek bakıma alındı
Üniversite öğrencileri sayesinde hasta ve bitkin yavru köpek bakıma alındı
Üniversite öğrencileri sayesinde hasta ve bitkin yavru köpek bakıma alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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