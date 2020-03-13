Üniversite öğrencileri otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu
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Koronavirüs, Güncel

Üniversite öğrencileri otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Afyonkarahisar'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için...

13.03.2020 05:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:21
Üniversite öğrencileri otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Afyonkarahisar'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firmalarının yazıhaneleri önünde yoğunluğa neden oldu.

Memleketlerine gitmek isteyen Afyonkarahisar'daki üniversite öğrencileri, tatil kararının açıklanmasından hemen sonra otogara akın etti.

Firma yetkilisi Tufan Yaşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin otogarda yoğunluk oluşturduğunu belirterek, taleplere cevap vermek isteyen otobüs firmalarının ek seferler koyduğunu dile getirdi.

Yaşık, "Yoğunluğun başlamasıyla ilk etapta bazı firmalarımızın bilgisayar sistemleri çöktü. Şu anda sistemlerimiz düzeldi ve ek seferlerimizle yolcularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta içine kadar bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Beyza Dursun da okulunun 3 hafta tatil olmasından dolayı memleketi Düzce'ye gittiğini söyledi.

Dönemleri uzatması nedeniyle tatilin kendileri için kötü olduğunu kaydeden Dursun, "Diğer yandan bir bakıma tatil olmasına sevindim. Ama firmaların yazıhaneleri çok kalabalık. Bilet alınacak gibi değil. Nefes alamadım. Dersleri de nasıl tamamlarız, inanın hiçbir fikrim yok. Ama bu kalabalık ortamdan bir an önce yola çıkmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ailem de memlekette beni bekliyor." diye konuştu.

Memleketi Kahramanmaraş'a giden üniversite öğrencisi Halil İbrahim Gürbüz de sadece vize tarihlerinin ertelendiğini ve ders çalışmaya vakit kazandıklarını aktardı.

Okulların tatil edilmesinin isabetli olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Koronavirüsün bulaşma riski azaldı. Okullar yaz tatiline sarkacak ama önemli değil. Cana bir şey gelmesin." ifadesini kullandı.

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Üniversite öğrencileri otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: AA

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Üniversite öğrencileri otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu

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