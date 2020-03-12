Üniversite öğrencileri otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklanmasının ardından Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklanmasının ardından Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu.

Aksaray'da tatil kararının açıklanmasının ardından çok sayıda öğrenci terminale gelerek, firma yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Biletlerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı.



Otobüs firmaları ek seferler düzenlemeye başladı.



ASÜ Müzik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Hivan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otogarda çok büyük kargaşanın olduğunu inşallah sağ salim memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.

Memleketinin Kırşehir olduğunu belirten Dinçer, "Memleketim yakın. Ben bilet bulabildim. Arkadaşlarıma bilet bulabilmek için buradayım. Eğitimimize ara verildi. Bu bizleri çok üzdü. İnşallah eğitimimiz sıkıntıya girmez." diye konuştu.

ASÜ Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kaan Erdoğan ise eğitime ara verildiği için memleketi İstanbul'a gittiğini ifade etti.

ASÜ İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf Mustafa Mamuk da okulların tatil olmasıyla birlikte otogara bilet almaya geldiğini ancak Van'a bilet bulamadığını anlattı.

Kaynak: AA