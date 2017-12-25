Üniversite Öğrencileri, Ortaokul Öğrencileriyle Buluştu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) farklı bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri, lise sınavına hazırlanan Mesir Ortaokulu'nun son sınıf öğrencilerine başarı hikayelerini anlatarak motive ettiler.





Yunusemre Mesir Ortaokulu'nun rehber öğretmenleri Elvan Temel ve Havva Bilgin tarafından hazırlanan "Mesir'in Yıldızları Projesi" kapsamında kariyer planlama günleri düzenlendi.





Projenin bu haftaki konuğu MCBÜ'nün farklı bölümlerinde eğitim gören ve KYK Muradiye Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri oldu.





Üniversite öğrencileri Ayşe Asarlı, Saime Demir, Büşra Çıtlak ve Yağmur Betül Çan, yurt müdürü Güler Tuğan öncülüğünde ortaokul öğrencilerine başarı hikayelerini anlattı.



Daha sonra ise günün anısına fotoğraf çekildi.