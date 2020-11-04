Üniversite öğrencileri ortaokul bahçesine oyun alanı çizdi
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Üniversite öğrencileri ortaokul bahçesine oyun alanı çizdi

04.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:38
Üniversite öğrencileri ortaokul bahçesine oyun alanı çizdi

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerince, Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine oyun alanı çizildi.

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerince, Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine oyun alanı çizildi.

Bir süre önce yeni binalarına taşınan Taşköprü Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri tarafından oyun alanı çizildi.

Okul Müdürü İsmail Özüdoğru, duyarlı davranışları dolayısıyla üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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