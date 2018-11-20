Üniversite Öğrencileri Nemrut'u Temizledi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Nemrut Kalderası'nda yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için çevre temizliği yaptılar.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı ve Dış Ticaret Programı öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Nemrut Kalderası'nda bulunan büyük göl, sıcak göl ve buhar bacaları çevresinde ziyaretçiler tarafından bırakılan çöpler toplandı. Göl kıyılarına bırakılan çöplerin doğal yaşamı olumsuz etkilediğini söyleyen öğrenciler, kalderada bulunan göl sularının da hızla kirlendiğini dile getirdi.

Öğrenciler adına konuşan Çağrı Merkezi 2. sınıf öğrenci temsilcisi Türkan Yakın, kaldera içinde çöp bırakma alanları olmasına rağmen ziyaretçilerin çöplerini gelişi güzel bıraktıklarını dile getirerek, kimsenin doğayı bu şekilde kirletmeye hakkı olmadığını belirtti. Nemrut Krater Gölü'nün, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük krater gölü olduğunu hatırlatan Yakın, "Bize bırakılan mirası bizim de geleceğe temiz bir şekilde bırakmamız gerekir. Doğa kimsenin tekelinde değil. Nemrut Kalderası'nın kendine has bir doğası var. Sayısız endemik bitkiye ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Kaldera içinde bulunan krater gölünde kirlilik gün geçtikçe artıyor. Ziyaretçilerin çevre konusunda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak için kaldera içinde çöp toplama etkinliği düzenledik" dedi.

Öğrenci etkinliğine katılan Öğretim Görevlisi Ali Geylani ve Öğretim Görevlisi Ali Hamurcu da, Nemrut Krater Gölü'nün eşsiz güzelliğine dikkat çekerek, insanların çevre konusunda daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin farkındalık etkinliğinin cesaret verici olduğunu ifade eden Geylani, "Öğrencilerin çevre konusunda farkındalık oluşturmak için çaba sarf etmesini memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz. Çevresine sahip çıkan, doğasına sahip çıkan gençlik, sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakacaktır. Bu konuda emek veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Toplanan çöpleri kaldera içinde bulunan çöp toplama alanına bırakan öğrenciler, daha sonra Rahova'da bulunan tarihi El-Aman Hanı'nı ziyaret etti. - BİTLİS