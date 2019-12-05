Üniversite öğrencileri minik yürekleri sevindirdi

05.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:30

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek hem eğlendirdi hem de kırtasiye malzemesi dağıttı.



Muş'ta birçok faaliyete imza atan Muş Kültürü Derneği, MŞÜ öğrencilerinden oluşan gönüllü grup ile birlikte köy okullarını gezerek öğrencileri sevindiriyor. "Minik Yürekleri Sevindir" projesi kapsamında merkeze 40 kilometre mesafedeki Karameşe İlkokulunu ziyaret eden grup, burada palyaço kıyafeti giyip öğrencileri hem eğlendirdi hem yüzlerini boyadı hem de onlara hikaye kitabı ve kalem seti dağıttı. Mutluluğu gözlerinden okunan minik öğrenciler, eğlenceli bir gün geçirdi.



Grupla birlikte okula gelen Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de, okul girişine şirinler karakterlerinin yer aldığı figür çizdi.



Düzenlenen etkinlikte konuşan Muş Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, Minik Yürekleri Sevindir projesi kapsamında oluşturdukları ekiple köy köy dolaşarak yaptıkları etkinliklerle çocukları sevindirdiklerini söyledi. Projenin ana temasının çocukları sevindirmek olduğunu hatırlatan Başkan Bayrak, "Özellikle merkeze ve ilçelerimize bağlı köy ilkokullarını seçtik. Üniversite öğrencilerimizden oluşan gönüllü müteşebbisimizle birlikte ve onların desteğiyle bu tür etkinlikleri geçekleştiriyoruz. Bugün Karameşe köy okulumuza geldik, çocuklarımızla buluştuk. Onlara gelirken kırtasiye malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler getirdik. Palyaço ekibimizle oyunlar oynadılar. Proje kapsamında bugüne kadar 5 okul var. Biz ekip olarak projeyi uygularken, hiçbir hava şartını gözetmedik. Kış ayındayız, buna rağmen öğrencilerimize her koşulda ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.



Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim gören ve palyaço gösterisiyle öğrencileri eğlendiren Seçil Özkan da, "Minik Yürekleri Sevindir" projesi kapsamında gönüllü olarak köyleri gezdiğini söyledi. Çocukların gözlerinde gördüğü ışıktan mutluluk duyduğunu aktaran Özkan, "Bu çocukların gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oldum. Onların yüzlerini boyayıp hediyeler dağıttık. Onların kalplerinin sıcaklığını hissettim. Onlar için ilk kez palyaço kıyafeti giyerek etkinlik yaptım. Çocuklarımız ilk defe palyaço ile buluştu. Benim için çok güzel bir duygu oldu. Hava çok soğuktu, normalde buraya gelene kadar çok uzun yol kat ettik, ama çocuklardaki bu sevgiyi, sıcaklığı alınca inanılmaz bir güzellik yaşadık" diye konuştu.



Karameşe İlkokulunda eğitim gören minik öğrencilerden Esra Sönmez ise, ağabey ve ablalarının kendilerine silgi, açacak, kalem ve boya dağıtarak oyun oynadıklarını ifade etti. İlk defa palyaço gördüğünü anlatan Sönmez, "İlk defa palyaço gördüm. Onunla oyun oynadım ve yüzümü boyadılar" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA