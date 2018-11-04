Üniversite Öğrencileri Malazgirt Ruhunu Yerinde Yaşadılar

Muş Alparslan Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, Malazgirt ruhunu yerinde yaşamak için ilçeye geldiler.

Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'nun anahtarını milletimize kazandıran Malazgirt Zaferi'ni, Muş Alparslan Üniversitesinde okuyan öğrencilere tanıtmak ve benimsetmek için yürütülen faaliyetler devam ediyor. Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu, bu sene Muş Alparslan Üniversitesini kazanan öğrencilere, Malazgirt Zaferi'ni ve Malazgirt Zaferi'nin kahraman kumandanı Sultan Alparslan'ı tanıtmak amacıyla Malazgirt gezisi düzenledi. Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Salih Özer, "Bu geziyi, öğrencilerimizin Sultan Alparslan'ın aziz hatırasının değerini öğrenmeleri ve Malazgirt ruhunun diri tutulmasını sağlamak amacıyla düzenledik. Gezinin düzenlenmesinde Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın 'Tarihi Yeniden Yazmak İsteyenler, Tarih Yazanları Örnek Almalıdırlar' başlıklı yazısı, bize ilham verdi. Hocamızın bu değerli yazısından yola çıkarak, öğrencilerimize tarih yazan Sultan Alparslan'ı nasıl daha etkili şekilde anlatabiliriz diye düşündük. Malazgirt'e gidip onun ve kahraman ecdadımızın ruhunun gezdiği topraklarda, onların neslinin devamı olarak biz de varız demek istedik. Öğrencilerimize, asırlar boyunca İslam'ın sancaktarlığını yapan milletimizin öncü şahsiyetlerine ve mukaddes değerlerine sahip çıkılması gerektiğini dile getirdik. Vatan topraklarının bütünlüğünü sağlayan ve Anadolu'yu ana yurt edinmemize vesile olan Sultan Alparslan'ın ismini taşıyan bir üniversitenin öğrencileri ve o şanlı ecdadın torunları olarak nereden nereye geldiğimizi yerinde özetleyeme çalıştık. Malazgirt Savaş alanını, 1071 Tören Alanını ve Malazgirt Kalesi'ni ziyaret ettiğimiz gezimizde, geçmişini bilmeyenin geleceğini bilemeyeceği düsturu ile Sultan Alparslan'ın topraklarında emanetin emin ellerde olduğunu vurgulayarak gezimizi noktaladık. Öğrencilerimizin kalbinde ve zihninde bir kıvılcım çakabildiğimizi düşünüyorum. Öyle ki tüm öğrencilerimiz nerede olduklarının, kim olduklarının ve niçin bu topraklara geldiklerinin idraki ile Malazgirt'ten ayrıldılar. Gezimizi finanse etmeye yardımcı olan değerli hocalarımıza, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi çalışanlarına ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ