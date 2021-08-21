Üniversite öğrencileri Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda eğitim çalışmasına katıldı
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Üniversite öğrencileri Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda eğitim çalışmasına katıldı

Üniversite öğrencileri Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda eğitim çalışmasına katıldı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

"Erasmus Plus" "Gençlik Hareketliliği Projesi" kapsamında Macaristan, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye'den 25 öğrenci Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda eğitim ve tanıtım çalışmalarına katıldı.

"Erasmus Plus" "Gençlik Hareketliliği Projesi" kapsamında Macaristan, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye'den 25 öğrenci Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda eğitim ve tanıtım çalışmalarına katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında, Kula ve Salihli ilçe sınırlarında bulunan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrencilerin eğitim alanı oldu. Yaklaşık 1 hafta süren eğitim ve tanıtım çalışmalarında Macaristan, Polonya, Romanya, İspanya'dan gelen öğrenciler, ülkelerindeki jeoparklar hakkında sunumlar yaptı.

Öğrenciler, Sardes Antik Kenti, Adala Kanyonu, Kula Peribacaları, Kula Divlit ve lav akıntıları ile sandal volkanlarını gezdi.

Erasmus Plus "Gençlik Hareketliliği Projesi" koordinatörü Özlem Kaya, projeyle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladıklarını ve yabancı ülkelerin jeoparklara bakış açısını öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark Müdürü Yiğit Karakuzu da proje kapsamında Türkiye'ye gelen öğrencilerle çok verimli bir çalışma gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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