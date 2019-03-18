Üniversite Öğrencileri Köy Okulunu Onardı

Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitim gören 20 öğrenci, "Okulları Güzelleştirme Projesi" kapsamında Yelalan Köyü İlkokulunda onarım çalışması yaptı.

Kentte aynı zamanda Damla Kültür Sanat Merkezi Derneği bünyesinde tiyatro oyunu da sahneleyen üniversite öğrencileri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün de desteğiyle merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Yelalan Köyü İlkokulu'nu onarmaya karar verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce görevlendirilen ustalarla binanın elektrik ve su tesisatını yenileyen öğrenciler, hayırseverlerden topladıkları yardımlarla da sıra ve duvarları boyadı.

Öğrenciler, okulun genel temizliğini de yaptı.

Damla Kültür Sanat Merkezi Derneği Başkanı Deniz Sinan Bulakçıbaşı, eğitime gönül veren hayırseverlerden aldıkları malzeme yardımıyla 2 günde okulu baştan sona yenilediklerini belirtti.

Herşeyi devletten beklemenin doğru olmadığını aktaran Bulakçıbaşı, "Biz sivil toplum kuruluşlarının asli görevlerinden biri de eğitime katkı sağlamaktır. Biz de bu bilinçle okulumuzun genel temizliğini yaptık, elektrik ve su tesisatını yeniledik, boya badanasını yaptık."diye konuştu

Köyü Muhtarı Suphi Yaşlı ise okulun yenilenmesini sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA