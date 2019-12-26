Üniversite öğrencileri "Kış Spor Şenliği"nde eğlendi
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Üniversite öğrencileri "Kış Spor Şenliği"nde eğlendi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen "Kış Spor Şenliği"nde öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

26.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:39
Üniversite öğrencileri

Gençlik ve İl Müdürlüğünce, Üniversitesinde düzenlenen "Kış Spor Şenliği"nde öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Üniversite yerleşkesinde Hukuk Fakültesinin karşısındaki boş arazide oluşturulan alanda, yüzlerce öğrenci ayak bilardosu, insan langırtı, zipline, hapishaneden kaçış, survivor ve rodeo gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlar öncesi, stresli ve yoğun bir dönem öncesi öğrencileri sportif etkinliklerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Öğrenciler arasında arkadaşlık duygularının da pekişmesini istediklerini aktaran Gürhan, "Antalya'da ilk kez düzenlenen bu etkinlikte, iki gün boyunca çeşitli spor aktiviteleri düzenlenecek. Ayrıca, müziğe ilgisi olanlar için sahne kuruldu. Gençlerimizin hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin böyle sosyal ve kültürel etkinliklerle vakit geçirmesini, sonrasında da sınavlarda iyi notlar almalarını bekliyoruz." diye konuştu

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Üniversite öğrencileri "Kış Spor Şenliği"nde eğlendi
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