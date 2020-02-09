Üniversite öğrencileri karda yüzdü
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Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 üniversite öğrencisi karın tadını yüzerek çıkardı.

09.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:39
Üniversite öğrencileri karda yüzdü

'ün ilçesinde, 3 üniversite öğrencisi karın tadını yüzerek çıkardı.


Karabük'te kent genelinde üç gündür etkili olan kar yağışı ilginç görüntüler oluşturdu. Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi İbrahim Yücel, Murat Şılbır ile Muhammet Akdaş, karda yüzme iddiasına girdi. Üç arkadaş denizde yüzecekmiş gibi deniz şortlarını giyip, ayaklarına palet ve deniz gözlüğü takıp, havlularını yanına aldı. Evlerinin karla kaplı bahçesine çıkan üç arkadaş, yüzme yarışı yaptı.


Üç arkadaş yarışın ardından karda yuvarlanıp, kartopu oynadı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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