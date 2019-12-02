Üniversite öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresini temizledi
Uşak Belediyesi temizlik ekipleri ile Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresinde temizlik yaptı.
Uşak Belediyesi temizlik ekipleri ile Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresinde temizlik yaptı.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katıldığı etkinlikte 6 ton çöp toplandı.
Çöpler kamyonlarla alınarak belediyenin çöp bertaraf tesisine götürüldü.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın etkinliğin arından yaptığı açıklamada öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.