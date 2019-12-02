Üniversite öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresini temizledi
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Üniversite öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresini temizledi

Uşak Belediyesi temizlik ekipleri ile Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresinde temizlik yaptı.

02.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:06
Üniversite öğrencileri, Karaağaç Göleti çevresini temizledi

temizlik ekipleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Göleti çevresinde temizlik yaptı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katıldığı etkinlikte 6 ton çöp toplandı.

Çöpler kamyonlarla alınarak belediyenin çöp bertaraf tesisine götürüldü.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın etkinliğin arından yaptığı açıklamada öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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