Üniversite öğrencileri İzmir'de ihtiyaç sahipleri için cennet hurması topladı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin farklı kentlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesine gelen üniversite öğrencileri, üreticilerin tarlada kalan son ürünlerinden cennet hurmasını ihtiyaç sahipleri için hasat etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında Bademli Mahallesi Göreme mevkisinde düzenlenen cennet hurması hasadına, Türkiye'nin değişik illerinden 50 üniversite öğrencisi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, AA muhabirine, projenin devamını Ödemiş ilçesinde uyguladıklarını, dalında kalan son ürünleri toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gıda, kayıp ve israflarıyla mücadele etmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Güngören, "Yaptığımız çalışmalarda gıda sahiplerine gıdaların ulaştırılmasından gıdanın hasat esnasındaki kaybının engellenmesine kadar pek çok aşamayı ele aldık." dedi.

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi de üreticilerin hasadının sonuna gelmiş ürünlerini Türkiye'nin dört bir yerinden üniversiteli gençlerle topladıklarını ifade ederek "Ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere aşevlerine gönderiyoruz. Buradaki amaç hem gençleri tarımla tanıştırmak hem gıda kayıp ve israfına dikkati çekmek." diye konuştu.

Öğrencilerden İbrahim Turğan ise çiftçiye destek olup tarlada bulunan ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getirdi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere Ödemiş köftesi ve keşkeği ikram edildi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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