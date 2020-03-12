Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Haber
Konya, Güncel

Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kız öğrenci yurdunda kalan 50 üniversite öğrencisi, İstiklal Marşı'nın iki kıtasını işaret diliyle okudu.

12.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:52
Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kız öğrenci yurdunda kalan 50 üniversite öğrencisi, İstiklal Marşı'nın iki kıtasını işaret diliyle okudu.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı (YURTKUR) bağlı Beyşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteli öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla işaret diliyle kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Beyşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 50 üniversite öğrencisi, yurt bahçesinde İstiklal Marşı'nı toplu olarak işaret diliyle okudu.

Yurt Müdürü Mustafa Songül, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü nedeniyle bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen işaret dili eğitmeni tarafından yurtta kalan 50 öğrenciye 3 ay işaret dili eğitimi verildiğini ifade eden Songül, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğe haftalar öncesi hazırlanmaya başladık. İşaret dilini öğrenmek çok güzel. Kız yurdumuzda 970 öğrencimiz kalıyor. Bunlardan 50'si işaret dili eğitimi aldı. Ardından bugün de bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. İşaret dili eğitmenimiz ve öğrencilerimize böylesine anlamlı bir etkinlik için yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, anma günü kapsamında Eşrefoğlu Erkek Yurdu'nda dua ve çeşitli programlar gerçekleştireceğiz."

Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Beştepe'deki koronavirüs toplantısında dikkat çeken 'Kart' detayı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısında dikkat çeken "Kart" detayı
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Adem Büyük Ünal Karaman Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Üniversite öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:39:03. #1.15#