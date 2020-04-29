Üniversite öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir grup üniversite öğrencisi, kendi imkanlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir grup üniversite öğrencisi, kendi imkanlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyan 10 öğrenci, ramazan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırmaya karar verdi.

Harçlıklarından artırdıkları paraların yanı sıra ailelerinden destek alan öğrenciler, hazırladıkları yardım kolilerini 10 aileye dağıttı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Seyit Rıza Koşmak, arkadaşlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Koşmak, kolileri Siverek Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla belirlenen ailelere ulaştırdıklarını kaydetti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Ramazan Yıldız ise on bir ayın sultanında insanların yardımı daha çok düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle ihtiyaç sahibi insanlara yardımların daha fazla ulaştırılması gerektiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını nedeniyle işinden ayrılan ve ihtiyaç sahibi olan aileler için bir şeyler yapmak istedik. Arkadaşlarımızla biriktirdiğimiz harçlıklarla, ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda yetecek kadar alışveriş yaptık. İlk başta yapamayacağımızı düşündük ancak çevremiz de projemize destek sundu. Ramazan yardımlaşma ayıdır. Böyle yardımların devam etmesini istiyoruz."

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği temsilcisi Mehmet Akelma ise "Öğrencilerimizle gıda alışverişini yaptık. Onlar kendi elleriyle yardım paketlerini hazırladı. İhtiyaç sahibi ailelere kolileri beraber dağıttık. Bereketin paylaşıldığı ve paylaşmanın bereketlendiği ramazanda bu tür faaliyetler bizi mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA