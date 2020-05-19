Üniversite öğrencileri İHA'lar için "kontrol sistemi" geliştirdi
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Üniversite öğrencileri İHA'lar için "kontrol sistemi" geliştirdi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) mühendislik öğrencileri, keşif ve gözetleme yapan insansız hava araçlarının (İHA) otonom uçuş sırasında istenilen yönde ve açıda stabil görüntü alabilmesini olanak sağlayan "gimbal kontrol sistemi" geliştirdi.

Üniversite öğrencileri İHA'lar için
19.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:10

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) mühendislik öğrencileri, keşif ve gözetleme yapan insansız hava araçlarının (İHA) otonom uçuş sırasında istenilen yönde ve açıda stabil görüntü alabilmesini olanak sağlayan "gimbal kontrol sistemi" geliştirdi.

Mühendislik fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Kocaeli Üniversitesi Otonom Sistemler Teknolojileri Takımı (KOUSTECH), insansız hava araçları ve bunların alt bileşenleriyle ilgili çalışmalar yürütüyor.

Kuruluşundan bu yana 6 insansız hava aracı ve bunlara ait çeşitli sistemlere imza atan ekip, otonom olarak hareket eden hava aracından istenilen yönde ve açıda stabil görüntü alabilen "gimbal kontrol sistemi" tasarladı.

Farklı disiplinlerde eğitim gören öğrencilerin ortak çabalarıyla hayata geçirilen ürün, insansız hava araçlarının ISTAR (istihbarat, gözetleme, hedef tespit ve keşif) kabiliyetlerine sahip olunması konusunda avantaj sağlıyor.

8 kilometre uzaklık ve 300 metre yüksekten görüntü aktarımı

KOUSTECH Takım Kaptanı Kadir Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibin 2017'de yılında, otonom sistemler alanında uzmanlaşmak isteyen KOÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kurulduğunu söyledi.

Doğan, ekipte aktif olarak 22 öğrencinin yer aldığını dile getirerek, "Çok farklı disiplinlerden ekip arkadaşlarımız var. Özellikle makine, elektrik, elektronik haberleşme ve mekatronik mühendisliği yoğunlukta olan bir ekibiz." dedi.

Bugüne kadar 4 farklı sabit kanatlı insansız hava aracı, 2 farklı döner kanatlı insansız hava aracı ile bu ürünlere ait yer kontrol istasyonları ve çeşitli alt sistemleri geliştirdiklerini anlatan Doğan, bu sistemlerden birinin de "gimbal kontrol sistemi" olduğunu ifade etti.

Doğan, taktik ve stratejik sınıflarındaki insansız hava araçlarında istihbarat, keşif ve gözetleme kabiliyetinin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunu da yüksek hassasiyetli kameralar ve onların yine yüksek hassasiyetli kontrolüyle yapabiliyorsunuz. Bizim araçlarımız içerisinde en önemli kabiliyetlerden biri de bu özellik. Araçlarımızla 8 kilometre uzaklık ve 300 metre yükseklikten görüntü aktarımı yapabiliyoruz. Bu noktadan aldığımız görüntüleri kendimize ait olan görüntü işleme algoritması yardımıyla kontrol merkezine ileterek yerdeki hedefleri tespit edebiliyoruz. Bu tamamen otonom olan, yapay zeka temelli bir sistem."

Kameranın hareketlerini mekanik olarak kontrol eden alt bileşenini de kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, "İnsansız hava aracımızın dinamik hareketi sırasında, mümkün olduğunca stabil bir görüntü alabilmek için gimbal kontrol sistemi geliştirdik. Ekibimiz, tasarladığı bu sistemle yer istasyonu üzerinden, insansız hava aracının kamerasını otonom uçuş esnasında istediği yöne ve hatta GPS konumuna bağlı olarak kontrol edebilmektedir." diye konuştu.

Tasarımdan üretime takım üyeleri yaptı

Doğan, iki eksenli olan gimbal kontrol sisteminin, tasarımından üretimine tamamen takım üyeleri tarafından yapıldığını vurgulayarak, "Diğer muadillerine göre bazı teknik farklılıklar yaptık, özellikle kontrol sistemi ve sensör işleme kısımlarında. İnsansız hava araçları sürekli bir şekilde düşük veya yüksek frekansdaki bir titreşim etkisi altında çalışan yapılar. Bu yapılarda bir sistemi yüksek hassasiyetle kontrol etmek bu nedenle çok zor. Yaptığımız çalışmayla bu koşullarda oldukça verimli ve stabil çalışan yapı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2,5 aylık bir sürede ürünü tamamladıklarını aktaran Doğan, "Bu gibi performansa dayalı ürünlerde test süreci oldukça sancılı ve uzun süreli olabiliyor. Nihayetinde ürün beklediğimizden daha iyi bir performansla testleri tamamladı." bilgisini paylaştı.

Doğan, sistemin bulut altı sınıftaki insansız hava araçlarında olmak üzere yapılacak tasarımsal değişikliklerle birçok farklı üründe kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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