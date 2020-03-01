Üniversite öğrencileri İdlib şehitlerini andı
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Üniversite öğrencileri İdlib şehitlerini andı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir grup öğrenci, Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit olan askerleri andı.

01.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:37
Üniversite öğrencileri İdlib şehitlerini andı

'un ilçesinde bir grup öğrenci, Suriye'nin kentindeki hain saldırıda şehit olan askerleri andı.


Sungurlu Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler, yurtta Türk bayrağı açıp, İdlib'te şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okudular. Mehmetçiğe destek veren öğrenciler, daha sonra Komando Marşı'nı söylediler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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