Üniversite öğrencileri İdlib şehitleri anısına 450 fidan toprakla buluşturdu
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Afyon Kocatepe Üniversitesi, İdlib, Güncel

Üniversite öğrencileri İdlib şehitleri anısına 450 fidan toprakla buluşturdu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Aşçı tarafından verilen Çevre Sorunları dersini alan öğrenciler tarafından İdlib şehitleri anısına farklı türlerde 450 adet fidan dikildi.

14.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:59
Üniversite öğrencileri İdlib şehitleri anısına 450 fidan toprakla buluşturdu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Aşçı tarafından verilen Çevre Sorunları dersini alan öğrenciler tarafından İdlib şehitleri anısına farklı türlerde 450 adet fidan dikildi.


Fidan dikme etkinliğinde konuşan AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, anlamlı bir günde öğrencilerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Özdemir, "Cebinizden ödeyerek hem de emeğinizi sarf ederek herkesin bugün burada olmadığı bir günde, meyve ağaçları dikmek için burada bulunmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Dün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüydü. İstiklal Marşı'nda geçer ya 'bastığın yerleri toprak diye geçme tanı' şeklinde, siz bunun gereğini yapan insanlarsınız. İdlib Şehitlerini de bugün anarak onların isimlerine, siz de gereğini yaparak büyük bir şey yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.


Konuşmasında öğrencilere seslenen Özdemir, şunları söyledi:


"Sizler de bizim geleceğimiz olan fidanlarsınız. İnşallah sizin de güzel meyveleriniz olur. Yani çocuklarınız, torunlarınız ile bunun dışında da dünyaya güzel eserler bırakırsınız. Farklı alanlarda olabilirsiniz. Şiir yazarsınız, bina dikebilirsiniz, inşallah bu tür meyvelerinizle de kalırsınız. İnsan belli bir yaştan sonra ölümü daha çok hatırlıyor ama öldükten sonra da ismim kalsın istiyor. İşte isminizin kalması için bu güzel bir yöntem. Biz buralarda olmasak da bu meyvelerden yiyen insanların 'ya ne güzel meyveymiş' dedikleri her gün bizim defterimize yazılır."


Fidan dikimine AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, AKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Aşçı, daire başkanları, AKÜ personeli ve öğrenciler katıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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