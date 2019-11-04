Üniversite öğrencileri için "Sevgi Butiği"

04.11.2019 14:16

Muğla'da, üniversite eğitim gören maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için "Sevgi Butiği" açıldı.

Türk Kızılay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve hayırseverlerin iş birliğiyle MSKÜ Öğrenci Sarayı'nda oluşturulan butik, törenle açıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük yaptığı konuşmada, projenin Ege Bölgesi'nde örnek olduğunu söyledi.

Kentte eğitim gören öğrencilerin daha iyi şartlardan yararlanması ve kendilerini geliştirebilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Gürleyük, "Öğrencilerimize en iyi hizmeti vermek önceliğimiz. Topluma, devletine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Gürleyük, bu tür projelerin toplumda farkındalık oluşturması açasından da son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık ise Türk Kızılayın sadece Muğla'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam eden bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük yardım kuruluşunun Kızılay olduğuna işaret eden Kayacık, "İhtiyaç sahibi öğrenciler artık sevgi butiğine gelerek ünlü markalardan alışveriş yapar gibi günün modasına uygun elbiseleri alıp hiçbir ücret ödemeyecek." dedi.

Kayacık, üniversite öğrencileri için "gıda bankası" da kuracaklarını bildirdi.

Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, butiğe kıyafet desteği sağlayan hayırseverlere plaket verdi.

Açılışın ardından öğrenciler, butikten seçtikleri kıyafetleri aldı.

Kaynak: AA