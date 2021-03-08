Üniversite öğrencileri için nükleer enerji proje yarışması
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Üniversite öğrencileri için nükleer enerji proje yarışması

08.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:28
Üniversite öğrencileri için nükleer enerji proje yarışması

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. iş birliği ile üniversite öğrencileri için nükleer enerji alanında proje yarışması düzenledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. iş birliği ile üniversite öğrencileri için nükleer enerji alanında proje yarışması düzenledi.

Öğrenciler yarışmaya 3 kişilik proje takımlarını oluşturarak Yetenek Kapısı Platformu (yetenekkapisi.org) üzerinden başvurabilecek. Başvuru için proje takımı üyelerinin tümünün lisans 3 veya 4'üncü sınıf öğrencisi olması ve 4'lük not sisteminde en az 2,00 (diğer sistemlerde dengi) not ortalamasına sahip olması gerekiyor. Yarışmaya katılım için herhangi bir bölüm kısıtlaması bulunmuyor. Genç ve gelişime hevesli yeteneklere nükleer enerji alanında yenilikçi projeler üretme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunan yarışmada, öğrenciler proje kapsamında belirlenen konularda proje üreterek nükleer enerji alanında değer yaratma ve bu süreçte öğrenim hayatlarında kazandıkları bilgi ve becerileri sergileyebilme imkanına sahip olacak. Üniversite öğrencileri, 'İklim değişikliğine yönelik sürdürülebilir elektrik üretimi, sanayi, ulaşım gibi alanlarda nükleer enerjinin katkısının arttırılması', 'Nükleer enerjinin toplumsal kabulünün geliştirilmesi', 'Nükleer güvenlik ve nükleer emniyetin sağlanması', 'Denizin derinliklerinden uzayın sonsuzluğuna kadar her alanda kullanılan nükleer teknolojide yeni öneriler' ve 'Kullanılmış nükleer yakıtların ekonomiye kazandırılması' konularında başvuru yapabilecek. 

BİRİNCİ TAKIMA RUSYA GEZİSİ

Takımlar Yetenek Kapısı üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra hazırlanan proje önerileri alanında uzman akademisyenler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkililerinden oluşan jüri üyeleri tarafından proje öneri formunda yer alan başlıklara ve açıklamalara göre değerlenerek yarı finalist takımlar belirlenecek. Canlı yayında gerçekleşecek yarı finalde, takımlar proje sunumlarını gerçekleştirecek ve jüri değerlemeleri ile finalist takımlar belirlenerek ilan edilecek. Finalist takımlar jüri tarafından verilen geri bildirimlere göre projelerini geliştirerek final canlı yayınında sunumlarını gerçekleştirecek ve kazanan takımlar ilan edilecek. Yarışma sonucunda birinci takıma, Rusya'da nükleer santral teknik gezisi ve seminer ödülü, ikinci takıma Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda staj ödülü ve üçüncü takıma Akkuyu nükleer güç santralinde teknik gezi ödülü verilecek. 22 Ocak'ta başlayan başuru 28 Mart'ta sona erecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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