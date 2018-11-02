Üniversite Öğrencileri İçin İş Arama Seminerleri Düzenleniyor

İŞKUR Sivas İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik iş arama seminerleri düzenleniyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda Gürün Meslek Yüksekokulu, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu ve Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine İŞKUR uzmanları tarafından mezuniyet sonrası için iş arama semineri veriliyor.

Seminerde öğrencilere iş arama, öz geçmiş oluşturma, mesleki donanımı artırma ve bir üst eğitimi tamamlama gibi konularda neler yapmaları gerektiği detaylı biçimde anlatılıyor.