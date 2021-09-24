Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel
Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta

Üniversite öğrencileri için aşıda kritik haftaANKARA Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, ekim ayının ilk haftası üniversitelerin açılacak olmasının, vaka sayılarının artması açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, ekim ayının ilk haftası üniversitelerin açılacak olmasının, vaka sayılarının artması açısından risk oluşturduğunu söyledi. Oğuztürk, "Bu hafta kritik bir hafta. Aşının 14 gün içinde etkisini sağladığını düşünürsek öğrencilerin bu haftayı iyi değerlendirmeleri gerekiyor" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, uzun zamandan sonra Covid-19 vaka sayılarında 29 binli rakamlar görüldüğünü, bu rakamların test sayısının artmasıyla doğru orantılı olduğunu belitti. Prof. Dr. Oğuztürk, vaka sayılarının artmasındaki en önemli nedenin, delta varyantının ülkede dominant olarak devam etmesi ve halkın maske, mesafe, hijyen kurallarındaki istikrarı devam ettirmede sıkıntılarının ortaya çıkması olduğunu söyledi. Oğuztürk, "Elimizdeki en güçlü silah olan aşının istenilen düzeyde günlük artış şeklinde yansıması gerekiyor. Aşı olan insanlarımız var evet; ama bunun bir miktar daha artması gerekiyor ki toplumsal bağışıklık yüzdesine bir an önce ulaşalım. Şu an itibarıyla iki doz aşı yaptırmış insanlar eğer takviye doz yaptırılma tarihi gelmişse yaptırmak zorundalar. Biz virüsle mücadelede başarılı olmak istiyorsak aşılama oranında toplumsal bağışıklığa katkı sağlayacak bir yüzdeyi yakalamak zorundayız. Yeni mutasyonlara da yol açabilecek bir süreç, bu virüs aramızda dolaştıkça devam edecektir" dedi. Prof. Dr. Oğuztürk, ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını ve bunun için öğrencilerin şimdiden önlemlerini alması gerektiğini kaydetti. Oğuztürk, "Vaka sayılarında asıl büyük artma riski oluşturabilecek durumlardan bir tanesi ekim ayının ilk haftasından itibaren yüksek öğretimde yüz yüze eğitime geçilmesi olacak. Bu anlamda özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından aktive edilmiş olan 12 yaş üstü ve 18 yaşın da dahil olduğu gençlerimizin hangi aşıyı istiyorsa özgür iradelerine bağlı olarak yaptırmaları gerekiyor. Özellikle bu hafta yüksek öğretimde öğrenim görecek kişilerin ikinci doz aşılarını bitirmeleri gerekiyor ki okula başladıkları zaman hastalanma riski sıfıra yakın bir şekilde onların yüz yüze eğitimini engellemeyecek şekilde olsun. Bu hafta kritik bir hafta çünkü öğrenciler aşı olduktan iki hafta sonra bağışıklığın ortaya çıktığını düşünürsek aşı olmamış öğrencilerin bu haftayı iyi değerlendirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri
Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

 Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var

Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var

 Aileler aynı kaygıyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?

Aileler aynı kaygıyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Sezai Temelli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin
Spor Mustafa Denizli Rıza Çalımbay Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Emre Kılınç Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversite öğrencileri için aşıda kritik hafta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:13:14. #1.11#