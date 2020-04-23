Üniversite öğrencileri, "Hayat Eve Sığar" videosuyla çocukların bayramını kutladı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde hazırladıkları video ile çocuklara "Hayat Eve Sığar" mesajı verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde hazırladıkları video ile çocuklara "Hayat Eve Sığar" mesajı verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan çocuklar için çalışma yapan üniversite öğrencileri, evlerinde hazırladıkları görsellere seslendirme yaparak video hazırladı.

Evlerinde hazırladıkları videoları birleştiren öğrenciler, çocuklara "Hayat Eve Sığar" mesajı vererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öğrenciler, Türk bayrağı, Atatürk resimleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili görsellerin üzerine seslendirme yaptıkları videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, daha çok çocuğa ulaşmasını sağladı.

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Özdemir, AA muhabirine, bu faaliyeti sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerinin "Hayat Eve Sığar" sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Programcılığında eğitim alan 30 öğrencimizin katılımıyla yaptığımız bu çalışmayı, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Amacımız öğrencilerimiz ile sosyal sorumluluk kapsamında yaşanan sürece dikkati çekmekti. İlk kez böyle buruk bir kutlama yapıyoruz."

Kaynak: AA