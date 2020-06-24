Üniversite öğrencileri 'hangi iş, nasıl bir gelecek' sorularına yanıt buldu Daha yaşanabilir bir dünya için, değer yaratan işlerin geleceğini dizayn edecek nesillerin yetişmesine destek olmak üzere yola çıkan GelecektekiSen platformu, işinin geleceğine hazırlanan üniversitelilerle kurumları Future You Build online etkinliğinde bir araya getirdi.

''Future You Build'' İşinin Geleceğine Hazırlanan Üniversitelilerle Kurumları Bir Araya Getirdi!

İşin geleceği konusunda tematik bilgi kaynağı olmak üzere; sektörlerin ve ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geleceği hakkında farkındalık sağlayan Future You Build'da, üniversite öğrencileri 'hangi iş, nasıl bir gelecek' sorularına da yanıt buldu.

Kurumlar ve toplulukları için işin geleceği ve yetkinlikleri konusunda rehberlik yaparak, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişim tetikleyicilerini anlamlandırmalarına destek olan GelecektekiSen; işin geleceğini dizayn edecek potansiyel yeteneği oluşturan üniversiteliler için de özel bir program tasarladı. 19 Haziran'da Anbean'ın etkinlik partnerliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen 'Future You Build' online etkinliğinde işin geleceğini dönüştürecek bu kritik toplulukların; kendi geleceklerine nasıl hazırlanmaları gerektiği noktasında farkındalık sağlanması amaçlandı.

GelecektekiSen Kurucusu İnci Abay Cansabuncu, bugünün üniversitelilerinin, geleceğin işlerini tasarlayacak, dizayn edecek ve dönüştürecek en önemli güç olduklarını belirterek, ' Teknolojinin agresif gelişim hızı ile birlikte işlerin bugünü ve geleceğini dönüştüren pek çok yeni etken, iş hayatının karakterini değiştirdi. Teknolojinin dönüştürdüğü yeni hayat, yeni kültür, yeni ekonomi; nasıl, nerede, hangi yetkinliklerle ve ne tür işlerde çalıştığımızı etkiledi; işin geleceği yepyeni bir çehreye büründü. İşin geleceğini dizayn edecek olansa insan; bu geleceğin kritik topluluklarından biri üniversiteliler ' dedi. Abay Cansabuncu, Future You Build sahnesinde üniversitelilere özel olarak odaklandıklarına vurgu yaptı.

Teknoloji, finans, enerji ve otomotiv sektöründe işin geleceği

Akbank, Cisco, EnerjiSA Üretim ve Mercedes-Benz Türk, üniversitelilere sektörlerinde işin geleceğini anlatttı. 3 bölümden oluşan online etkinliğin 'Senin Geleceğin' temasındaki ilk kuşağı; üniversitelileri, işin geleceğinde insanın dönüşümü üzerinde düşündürme amacıyla; Teknoloji İletişimcisi ve Akademisyen Dr. Sertaç Doğanay'ı misafir etti. Dr. Sertaç Doğanay 'Kendini Yıkmak' temalı konuşmasıyla, üniversite öğrencilerine dijital dünyada kariyerlerin dönüşümü hakkında bilgi verdi. Devamında üniversite öğrencilerinin en çok merak ettikleri sektörlerden bir seçki ile karşılaştıkları'Sektörlerin Geleceği' kuşağı yer aldı. Bu kuşakta 4 farklı sektör odasında teknoloji, finans, enerji ve otomotiv sektöründe işin geleceği; Akbank, Cisco, EnerjiSA Üretim ve Mercedes-Benz Türk'ün stratejik partnerliği ve vizyonu ile üniversite öğrencileri ile paylaşıldı.

Online etkinliğin son kuşağı olan 'Yetkinliklerin Geleceği' bölümünde ise, GelecektekiSen'in, şirketlerin mevcut ve potansiyel iş gücünün dönüşümü adına yapılandırdığı 'İşin Geleceği Yetkinlik Setleri'nden 6'sı, üniversite öğrencilerine özel mini atölye versiyonlarıyla Future You Build'da yer aldı. Dijital dünyanın iş modellerinin strateji ve sistemini kurma farkındalığı kazandıran 'Stratejik Zihin', veri odaklı karar verme ve süreç tasarlama farkındalığı kazandıran 'Veri Odaklı Zihin', belirsizlik ve kriz etkisi altında konfor alanından çıkararak iş yönetme becerisi kazandıran 'Adapte Zihin', dijital dünyada iletişim ve işbirliğini kurma becerisini arttırmayı amaçlayan 'İletişim ve İşbirliği Yetkini Zihin', dijital dünyanın yeni gelir modellerini kurma ve yönetme becerisini arttırmayı amaçlayan 'Finansal Zihin' ve yeni nesil liderlik becerileri konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan 'Lider Zihin', Future You Build 2020 sahnesine taşınan yetkinliklerdi.Execution Partners Kurucusu Ortağı Dr. Baransel Atçı, İstinye Üniversitesi YBS Bölüm Başkanı ve MIT CSAIL Araştırmacısı Dr. Şebnem Özdemir, Azor Brand&People Solutions Kurucusu Emre Başkan ve Learning Center Solutions Kurucusu Ayşe Topaktaş Demir'in moderasyonu ve deneyimiyle gerçekleşen atölyelerde GelecektekiSen'in Yetkinlik Atölyeleri Partneri olarak Yenibirlider Derneği 'Lider Zihin', Habitat Derneği de 'Finansal Zihin' atölyesini gerçekleştirdi. Bu kuşakta üniversite öğrencileri, işlerinin geleceğinde ihtiyaç duyacakları zihin/zeka kaslarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda farkındalıklarını interaktif bir ortamda arttırma imkanı yakaladı.

GelecektekiSen, dijital dünyanın nitelikli iş gücünün yetişmesi için 10 farklı temadaki 'Yetkinlik Geliştirme Setleri' üzerinden rehberlik yapıyor. Stratejik Zihin, Veri Odaklı Zihin, Adapte Zihin, İletişim ve İşbirliği Yetkini Zihin, Finansal Zihin ve Lider Zihin dışında, Dijital Zihin, Network Yetkini Zihin, Etik Zihin, Girişimci Zihin ve Gelecek Odaklı Zihin diğer zihin setleri arasında.

"Pandemi günlerinde üniversiteliler gelecekte onları ne beklediğini öngöremiyor"

GelecektekiSen, Future You Build'e hazırlık adınapandemi sürecinde düzenli ve sürekli olarak üniversite toplulukları ile biraraya geldi. Son olarak Nisan ayında üniversitelilerin pandemi sürecinde nabzını ölçmek adına online anket yoluyla mini bir araştırma gerçekleştirdi. 747 öğrencinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin % 78,9'u 'Pandemi günlerinde kafanızı en çok kurcalayan konular nelerdir' sorusuna yanıt olarak 'gelecekte onları ne beklediğini öngöremedikleri' yanıtını verdi. % 63,3'ü 'gelecekleri adına kaygı ve endişe ' duyduklarını belirtirken, % 85.6'sı 'belirsizlikle baş etmede zorlandıklarını' ifade etti. % 53,7'si herhangi bir şirkette çalışmaya başlamaları durumunda uzaktan çalışmaya bilgi ve deneyim olarak hazır hissetmiyorum' derken; pandemi süreci ve sonrasına dair 'kurumların siz üniversitelileri nasıl desteklemelerini istersiniz' sorusuna ise % 49.1 oranında 'işin geleceği konusunda farklı eğitim fırsatları yaratmaları' yanıtını verdi.

Kaynak: Bültenler