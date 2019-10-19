Üniversite öğrencileri Hakkari'nin doğal güzelliklerini keşfetti

19.10.2019 16:55

Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, eşsiz sonbahar manzarası eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde üniversite dersliğinde bir araya gelen ve aralarında öğrenci, akademik ve idare personelin de bulunduğu grup, araçlarla 10 kilometre uzaklıktaki Otluca köyüne götürüldü.

Doğada yapılan kahvaltının ardından, yaklaşık 260 kişi kent merkezine doğru yürüyüşe çıktı.

Ülkenin farklı illerinden Hakkari'ye gelerek eğitim gören öğrenciler, doğa yürüyüşü sayesinde ilin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Sonbahar ile birlikte güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alan ve tepelerden yürüyen öğrenciler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşe yaklaşık 260 öğrenci ile idare ve akademik personelin katıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sabah saatlerinde araçlarla Otluca Köyü'ne gittikten sonra orada kahvaltımızı yaptık. Daha sonra kayak yolu merkezinden yürüyüşe geçerek yaklaşık 1 saat 45 dakikada Güzel Köy'e ulaştık. Buradan da Hakkari merkeze kadar yürüyeceğiz. Amacımız üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz, idare ve akademik personelimiz, herkesi bir araya getirip iyi zaman geçirmesini sağlamak, ders dışında aktivite yapabileceği ortamları sağlamak. Bununla beraber Hakkari'deki doğal güzelliklerin açığa çıkmasını sağlayıp bu insanları doğada bir araya getirip eğlenmelerini sağlamak."

Kaynak: AA