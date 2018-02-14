Üniversite Öğrencileri 'Gülümsetti'

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileri "Gülümsemeye ve gülümsetmeye var mısın?" projesi ile yola çıkarak, Kilis'te bulunan Selahattin İyigün İlkokulundaki bir sınıfı yeniden düzenledi.

HKÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve Renklerin Dansı Kulübü üyeleri kendi imkanları ile, iki ay boyunca yürüttükleri proje kapsamında, okulun kitaplık, kitaplar, perde, masa örtüsü, duvar etkinlikleri, oyuncak, kırtasiye gibi eksikliklerini temin ederek yeniledi.

Projede yer alan öğrenciler minik öğrencilerle yüz boyama etkinliği de gerçekleştirdi. HKÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlileri Neşe Uygun ve Sakine Hakkoymaz öncülüğünde tamamı gönüllü 50 öğrenci tarafından gerçekleştirilen proje, minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

"Hem gülümsedik hem gülümsettik"

Projenin öncülüğünü yapan HKÜ Öğretim Görevlisi Sakine Hakkoymaz, proje hakkında bilgiler vererek,"'Gülümsemeye ve gülümsetmeye var mısın?' diyerek yola çıktık. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak birlikte Kilis'te bulunan Selahattin İyigün İlkokuluna öğrencilerin gülüşlerine ortak olmaya gittik. Okulun imkanları göz önünde bulundurulup hazırlanan sınıf içinde bulanacak duvar etkinlikleri, okuma kitapları, etkinlik kitapları, çeşitli boyama yapabilecekleri materyaller, defterler, masa örtüleri ve daha bir çok malzeme ile çocukların yüzlerini güldürmek istedik. Çocukların gözlerindeki o parıltıları görmek, heyecanlarına ortak olmak, birlikte etkinlikler yapmak bizlerde de tarif edilemeyecek kadar güzel duygular oluşturdu. Okulun zor şartlarına rağmen öğretmenlerinin ilgisi ve sevgisi de takdir edilesiydi. Kulüp üyelerimiz tarafından kurulan kitaplık sınıfa yerleştirildiğinde öğrencilerle birlikte sınıf öğretmenini de mutlu ettik. Bu proje ile hem gülümsedik hem gülümsettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP