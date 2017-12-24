Üniversite Öğrencileri Giysi ve Oyuncak Yardımı Yaptı

Balıkesir Üniversitesi ve Ege Üniversitesinde okuyan öğrencilerin kurduğu Türk Kızılay öğrenci topluluğu Bigadiç-Yeşildere İlkokulunda okuyan öğrencilere giyim eşyası ve oyuncak dağıttılar.



Balıkesir Üniversitesi Türk Kızılay öğrenci topluluğu ve Ege üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi ortak gerçekleştirdiği programla Balıkesir'in Bigadiç Yeşildere İlkokulunda okuyan anaokulu ve ilkokul öğrencilerine kışlık bot, çorap, okuma kitabı, elbise, pantolon ve takı ve oyuncak yardımı etkinliği yapıldı.



Üniversite öğrencileri anaokulu ve ilkokul çocuğuyla keyifli dakikalar geçirilip oyunlar oynandı. Her birine hediyelerini verirken yüzlerindeki mutluluk ve heyecan görülmeye değerdi. Yeşildere İlkokulu Müdürü Barış Özdemir topluluk öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Öğrencileri önümüzdeki yıl okullarında düzenlenecek olan 23 Nisan şenliklerine davet etti. - BALIKESİR