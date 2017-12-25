Üniversite Öğrencileri Fahrettin Paşa'nın Yeminini Okudu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Üniversiteli Ak Gençlik (ÜNİAK) kampüs önünde Fahrettin Paşa’nın yeminini okudu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Üniversiteli Ak Gençlik (ÜNİAK) kampüs önünde Fahrettin Paşa'nın yeminini okudu.
Üniversite öğrencileri Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in, Twitter hesabından 1. Dünya Savaşı'nda Medine'yi savunan Fahrettin Paşa'ya yönelik hakaret içeren paylaşıma tepki gösterdi.
Üniversite öğrenciler, ellerinde Fahrettin Paşa'nın fotoğrafı ile kampüs girişinde basın açıklamasında bulundular. Öğrenciler adına ÜNİAK Birim Başkanı Ebuzer Kan, Çöl Kaplanı olarak nitelendirilen Fahrettin Paşa'nın yeminini okudu. - NİĞDE