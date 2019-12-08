Üniversite öğrencileri çocuklara "mutluluk" dağıtıyor

08.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:10

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu (MEMYO) bünyesinde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, 4 yılda 4 bin 750 öğrenciye yardım eli uzattı.

MEMYO Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, Kasım 2015'te öğrenciler tarafından kuruldu. Muhasebe, Büro Yönetimi ve Turizm Otelcilik İşletmeciliği bölümlerinde 404 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, mezunlar ile akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi kulüpte görev alıyor.

Kulübün kuruluşundan bu yana düzenlenen 171 kampanyayla, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 4 bin 750 öğrenciye giysi, kırtasiye malzemesi, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı.

Kulübün yöneticilerinden MEMYO öğretim görevlisi Sercan Gülay, AA muhabirine, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ihtiyaç taleplerini titizlikle ele aldıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarda bulunduklarını anlatan Gülay, "Bu süreçte öğretmen arkadaşlarımla, öğrencilerimizin koordinasyon ve çalışmalarına yardımcı olduk. Öğrenci arkadaşlarımızın gönüllülük esasına dayalı yürüttüğü bu projede, çok sayıda kampanya düzenledik." dedi.

Kulüp üyesi Songül Bakır ise ihtiyaç sahibi çocuklara istedikleri malzemeleri göndermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul ve öğrencilere genellikle sosyal medyadan ulaştıklarını belirten Bakır, "Edirne'den Kars'a köy okullarıyla veya ihtiyacı olan çocuklarımızla gönül köprüsü oluşturduk. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını alarak, hediyelerini isimlerine direkt gönderip mutluluk dağıtıyoruz." diye konuştu.

"İstekler doğrultusunda isme özel paketler hazırlıyoruz"

MEMYO Müdürü Doç. Dr. Veli Sırım da kulüp üyelerinin tamamen kendi imkanlarıyla yardım malzemelerini topladığını ifade etti.

Yardım çalışmalarının her yıl artarak devam ettiğini vurgulayan Sırım, şunları kaydetti:

"İstekler doğrultusunda isme özel paketler hazırlıyoruz. Koliye koyduğumuz ve gönderdiğimiz hediyeleri bizimle bağlantıya geçen öğretmenimiz açıyor ve isimlerini söyleyerek o öğrenci kardeşlerimize takdim ediyor. Bir botun, montun, kalemin veya silginin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ve o ihtiyaç karşılandığında minik öğrencilerimizin mutluluğunu görünce bizdeki heyecan daha da artıyor."

Sırım, il dışında düzenledikleri son kampanyadaki malzemelerin Elazığ'ın Arıcak ilçesi Bozçavuş ve Ormanpınar köyleri ile Isparta'nın Yalçav ilçesi ve Mersin'deki ilkokula gönderildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA