Üniversite Öğrencileri Bu Merkezde Yeni Projeler Gerçekleştirecek

ISPARTA (Habermetre) - Eğitim şehri Isparta'daki üniversiteler öğrencilerinin mesleklerini daha iyi yapabilmeleri için her türlü imkanı sunuyor. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi, "Prototip Atölyesi" oluşturarak tüm öğrencilerin kullanımına sundu. SDÜ Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler binasındaki atölyenin açılışı Vali Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Prototip Atölyesi SDÜ bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerine destek sağlamak, inovasyon kültürlerini geliştirmek, yeni girişimlerin önünü açmak amacıyla basit ve orta zorlukta prototip yapılmasını sağlayan üretim alanı olarak kuruldu. Atölyeden, herhangi bir proje fikri olan tüm öğrenciler yararlanabilecek. Sektör ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde tasarlanan Atölyede, ön prototip ve prototip üretilebilecek; ilk üretim desteği ise ücretsiz sağlanacak. Prototip atölyesi ile araştırmacılara; Açık çalışma ofisi, bilgisayar ve internete erişim olanakları, mevcut mühendislik ve dizayn programlarını kullanma hakkı ve danışma olanakları yanında prototip çalışması için alan ve temel gereksinmelere yönelik makine, alet, teçhizat ve üretim için yardımcı olacak uzmanlar bulunuyor.

Kurdele kesimi öncesi bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu üniversite kenti olan Isparta'daki tüm üniversite öğrencilerinin bu ve benzeri alanlardan yararlanmalarını tavsiye ederek atölyenin oluşturulmasında emeği geçen Rektör Çarıkçı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Vali Seymenoğlu, "Üniversitelerin olmazsa olmazı bu tür teknik donanımlarla sahip atölyelerde kendi becerilerini kendi fikirlerini çalışmaya fırsat tanıyabilmek. Üniversitelerimizin güzide öğrencileri inşallah ilerisi için hayallerindeki fikirlerinin alt yapısını burada hocaları ile beraber oluşturacaklar ve ülkemiz için, insanlık için önemli teknolojik buluşlara imza atacaklardır. Üniversite öğrencilerimiz bu burayı bol bol kullansınlar, sadece bu atölyeyi değil biraz önce Rektör Bey bahsetti bu binanın içerisinde çok daha güzel çok daha kapsamlı teknik donanımlara sahip, altyapısı oluşturulmuş ofisler ve atölyeler mevcut, buraları da kullanmamız lazım. Atölyenin bütün öğrencilerimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açılışın ardından Vali Seymenoğlu atölyede bulunan alanları tek tek gezerek öğrenci ve akademisyenlerden bilgi aldı, öğrencilerin projelerini dinleyerek başarılarının devamını diledi.

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