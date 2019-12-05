Üniversite öğrencileri araba lastiğinden kedi evi yaptı

05.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:33

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, sokaklarda atıl vaziyette bulunan araç lastiklerini toplayarak kedi yuvasına dönüştürüyor.



Televizyon kanallarındaki sokak hayvanları haberlerinden etkilenen Bitlis Eren Üniversitesi Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü üyeleri, sokaklardan topladıkları lastikleri sanayide yuvaya dönüştürerek, belirli noktalara koyuyor. Proje hakkında konuşan kulüp üyelerinden Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mazlum Çağırgan, Bitlis'in kış şartlarının çok sert geçtiğini, bu şekilde bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Biz Bitlis Eren Üniversitesi Hayvan Hakları Sorumluları olarak sokaklarda bulunan atıl araç lastiklerini değerlendirmek istedik. Bunlardan hayvan barınağı yapmak istedik. Ulusal ve yerel televizyonlarda hayvanlar üzerindeki toplumsal etkiyi gördük. Buradan hareketle bizlerde önümüzdeki kış aylarını geçirebilecekleri barınaklar yapmaya karar verdik. Bitlis'in kış şartları çok sert geçiyor. Bizler bir farkındalık oluşturmak istedik. Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde faaliyetini sürdüren 37 kişilik bir kulübüz. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili projeler üretip, yapmaya çalışıyoruz. Araba lastiğinden yuva yapma fikri aslında daha önce başka havyan severler tarafından yapılmış bir projedir. Biz ilk etapta 4 adet kedi evi yaparak bir farkındalık oluşturacağız. Daha sonra da destek alarak 35 adet yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu kedi evleri daha önceden belirlediğimiz hayvanseverlere yakın noktalara bırakacağız. Kış aylarında yemeklerini verebileceğimiz noktalar olacak" dedi.



Bitlis Eren Üniversitesi Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü Başkanı 3'üncü sınıf öğrencisi Leyla Yalçın ise "Bitlis'in soğuk kış şartlarından dolayı arkadaşlarımızla birlikte böyle bir proje düşündük. Geçen yıl da topluluk olarak üniversite kampüsü içerisindeki köpekler için kulübe yapmıştık. Soğukta kalacak kedilerimiz için lastiklerden yapacağımız yuva projemizi bugün hayata geçirmek için toplandık. Bizlere Bitlisli hayvan severler başta olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'dan destek verdi. Ayrıca mobilya ustamız bizlere çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA